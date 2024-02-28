مباشرة وإخلاء.. تجربة افتراضية لظهور رائحة التماس كهربائي بحلقة الخضار والفاكهة في جدة

وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الفرع مع جميع الجهات ذات العلاقة على متابعة تقييم خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة، ومن هذا المنطلق تتابع تنفيذ عمليات الإخلاء الوهمي للتعرف على جاهزية النظم والمرافق، وكيفية التصرف في حال حدوث حريق والتأكد من قدرة الموظفين على تطبيق تعليمات الأمان والالتزام بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن، معلناً أن إدارة الطوارئ التابعة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة تتولى استقبال البلاغات المتعلقة بالكوارث والأزمات على مدار الساعة وعلى رقم الوزارة.