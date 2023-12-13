أمير المدينة المنوّرة يرفع الشكر للقيادة: ثقة ملكية غالية ستكون دافعاً لبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن

رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنوّرة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنوّرة بمرتبة وزير.
وأكّد أن هذه الثقة الملكية الغالية، ستكون دافعاً لتقديم وبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن، وإكمال مسيرة العطاء التي بذلها الأمير فيصل بن سلمان، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.
ودعا -العلي القدير- التوفيق لخدمة الدين، ثم المليك، والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وأن يعينه على تحمُّل الأمانة وخدمة الوطن وأهالي وزوّار منطقة المدينة المنوّرة.