أمير المدينة المنوّرة يرفع الشكر للقيادة: ثقة ملكية غالية ستكون دافعاً لبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن

رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنوّرة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنوّرة بمرتبة وزير.