هواية الطهي بالمملكة.. أجيال تتفنن في صنع المأكولات وإرث ثقافي يختلف من منطقة لأخرى

ويؤكد فيصل العمري رئيس نادي الطهاة لهواية الطهي في منطقة تبوك الذي تم تأسيسه عبر البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" عام 2023، أن هواية الطهي تعتبر من الموروث الشعبي في المملكة والتي تتنوع فيها المأكولات والأطباق بحسب المناطق المختلفة؛ مشيرًا إلى أهمية المحافظة على هذا التراث والموروث الشعبي السعودي وحمايته، والحرص على غرس قيمه لدى شباب وفتيات الوطن، داعيًا جميع هواة الطبخ من الجنسين إلى الانضمام للنادي كونه مسجلًا ببوابة "هاوي" لإبراز هواياتهم في فنون الطهي.