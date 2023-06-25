محافظ الليث يقف على جاهزية ميقات يلملم لاستقبال الحجاج وتفويجهم

ونوه محافظ الليث بالاهتمام والرعاية والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لحجاج بيت الله الحرام، وبتوجيه ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز من خلال المتابعة المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات لهم، وتيسير تلك الأعمال والخدمات المقدمة عبر أيدي أبناء الوطن الذين يبذلون كل جهد خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، في سبيل أداء مناسكهم بيسرٍ وسهولة واطمئنان، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ عظيم لهذه البلاد وأولويةٌ قصوى لدى القيادة الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين.