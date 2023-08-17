بدء العمل بتطوير طريق شمال الناصرة بالقطيف.. المرحلة الأولى بطول 1100 م وعرض 60 م

وأوضحت الأمانة أن الطريق الجديد يبلغ طوله 2100 متر بعرض 30 متراً، وسيعمل على إيجاد خيارات أخرى لساكني المخططات المجاورة أو القادمين من طريق الظهران الجبيل السريع، والأحياء القريبة منه، مؤكدةً استمرار تطوير وتحديث شبكة الطرق بإجراء العديد من الدراسات الميدانية في مختلف المواقع والمخططات لإيجاد بدائل متعددة بما يتناسب مع الحاجة المرورية والكثافة السكانية.