مكاتب "مدينتي" التابعة لأمانة الرياض تبدأ استقبال سكان العاصمة وزوارها

وتتوزع مكاتب "مدينتي" على نطاقات القطاعات الخمسة (الوسط، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب)، لتغطي مختلف أحياء العاصمة وهي نوافذ مباشرة للتواصل مع السكان وتقديم خدمات الأمانة، ومن ذلك خدمة العملاء، واستقبال الطلبات، وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية، بما يعزز تفاعل الأهالي مع الأمانة ويقرب الخدمات إلى مواقعهم السكنية وفق نموذج تشغيلي لا مركزي حديث.