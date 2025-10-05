مكاتب "مدينتي" التابعة لأمانة الرياض تبدأ استقبال سكان العاصمة وزوارها

بدأت مكاتب "مدينتي" التابعة لأمانة منطقة الرياض اليوم، تقديم خدماتها إلى سكان العاصمة وزوارها خلال أوقات عملها التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ضمن مرحلة التشغيل الفعلي التي تشكّل نقطة انطلاق جديدة في برنامج "تحول الرياض البلدي".
وتتوزع مكاتب "مدينتي" على نطاقات القطاعات الخمسة (الوسط، الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب)، لتغطي مختلف أحياء العاصمة وهي نوافذ مباشرة للتواصل مع السكان وتقديم خدمات الأمانة، ومن ذلك خدمة العملاء، واستقبال الطلبات، وتنفيذ أنشطة المشاركة المجتمعية، بما يعزز تفاعل الأهالي مع الأمانة ويقرب الخدمات إلى مواقعهم السكنية وفق نموذج تشغيلي لا مركزي حديث.
ويمثل تشغيل المكاتب المرحلة التنفيذية الأولى من برنامج "تحول الرياض البلدي" الذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المدينة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل البلدي إلى ثلاثة مستويات تنظيمية تشمل: المستوى الإستراتيجي والإشرافي ممثلًا بوكالات الأمانة المركزية، والمستوى التشغيلي ممثلًا بالقطاعات الخمسة المُمكّنة، والمستوى التمثيلي الذي تمثله مكاتب "مدينتي" واجهة رئيسة للتفاعل مع المستفيدين.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تجربة السكان مع الأمانة عبر خدمات أكثر قربًا واستجابة لاحتياجات كل نطاق جغرافي في المدينة، إلى جانب تسريع الإنجاز وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما تعمل الأمانة على تفعيل الأنظمة الرقمية الحديثة في منظومة العمل لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات إلكترونيًّا وميدانيًّا، بما يضمن رفع مستوى الرضا وجودة الحياة داخل الأحياء.
وتؤكد أمانة منطقة الرياض أن مكاتب "مدينتي" تمثل تحولًا نوعيًا في أسلوب إدارة الخدمات من خلال تعزيز مبدأ اللامركزية، وتمكين القطاعات المختلفة من إدارة نطاقاتها بشكل مباشر وفعّال، بما يسهم في تطوير بيئة الخدمات وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنمية العاصمة.
ويعكس برنامج "تحول الرياض البلدي" توجه الأمانة نحو بناء نموذج حضري حديث يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده العاصمة، ويسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية والبنية التحتية عبر توزيع المهام والصلاحيات بما يحقق سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لرؤية أمانة منطقة الرياض في أن تكون أمانةً رائدةً لمدينةٍ مزدهرةٍ ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ورسالتها في الارتقاء بالرياض عبر تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، وبناء شراكات فاعلة نحو مجتمع نابض بالحياة.