"هيئة الولاية على أموال القاصرين" تطلق منصة المفقودات لحجاج الداخل

وأوضح رئيس فريق هيئة الولاية لأعمال الحج الدكتور إبراهيم بن عبد الله الصفيان أن المنصة الجديدة تتيح للأفراد تقديم البلاغات وتسجيل المفقودات النقدية والعينية، مبينًا أن الهيئة تطلق هذه المنصة الإلكترونية ضمن مبادراتها للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات تسليم المفقودات الخاصة بهم في موسم الحج.