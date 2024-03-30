شاهد سوق "الحَب" بالدمام.. حراك تجاري نشط يمتدّ لأكثر من 80 عامًا

ويشهد السوق خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، فعاليات مهرجان "أيام سوق الحب"، الذي اختتمت فعاليات نسخته الرابعة مؤخرًا، بعد أن استمر 15 يومًا تجاوز زائروه خلالها 130 ألفًا من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي وجنسيات مختلفة من السياح، استمتعوا بفعالياته التي جمعت بين الأصالة والحداثة في مشهد متناغم مع ثقافة المنطقة الشرقية، وتضمن أركانًا ومنتجات وحرفًا يدوية وتراثية ومسرحًا تفاعليًّا وعروض النهام والحكواتي والعديد من الفرق الشعبية، إضافة إلى الألعاب الترفيهية والفنون الشعبية والمسابقات المختلفة.