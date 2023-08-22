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"الحياة الفطرية": مرحلة دراسة مشكلة تزايد أعداد قرود البابون انتهت
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن مرحلة دراسة مشكلة تزايد أعداد قرود البابون انتهت، وبدأت مرحلة المعالجات الميدانية لهذه المشكلة التي تمتد منذ أكثر من 40 سنة.
وتفصيلاً، أوضح "المركز" في تقرير مرئي نشره عبر حسابه في منصة (X) أن المرحلة الأولى لدراسة مشكلة تزايد أعداد قرود البابون اشتملت على حصر الأعداد، ومعرفة البؤر، وتحديد خط الأساس، في حين اشتملت المرحلة الثانية على معالجة مشكلة بؤر الإطعام، وتركيب لوحات تحذيرية، وكاميرات مراقبة، وإنفاذ الأنظمة، وإنشاء وحدة الاستدامة.
ولفت المركز إلى أن مشكلة تزايد أعداد قرود البابون الممتدة على مدى 40 سنة نتج عنها تدهور البيئات، وتغذية مباشرة وغير مباشرة، وتغييرات سلوكية وفسيولوجية.
واختتم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقريره المرئي؛ مؤكداً أنه تمت معالجة أكثر من 5000 قرد بابون.