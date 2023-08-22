"الحياة الفطرية": مرحلة دراسة مشكلة تزايد أعداد قرود البابون انتهت

وتفصيلاً، أوضح "المركز" في تقرير مرئي نشره عبر حسابه في منصة (X) أن المرحلة الأولى لدراسة مشكلة تزايد أعداد قرود البابون اشتملت على حصر الأعداد، ومعرفة البؤر، وتحديد خط الأساس، في حين اشتملت المرحلة الثانية على معالجة مشكلة بؤر الإطعام، وتركيب لوحات تحذيرية، وكاميرات مراقبة، وإنفاذ الأنظمة، وإنشاء وحدة الاستدامة.