فريق من المختصين بهيئة النقل يتفقد قطار المشاعر

قام وكيل النقل السككي بالهيئة العامة للنقل المهندس خالد بن إبراهيم السلطان وفريق من المختصين بزيارة تفقدية لقطار المشاعر المقدسة؛ للتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444هـ؛ لضمان تقديم أعلى سبل الراحة والأمان وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في محطات القطار، وورش الصيانة، ومركز التحكم والتشغيل للقطار.
وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام؛ للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقق معايير الأمان والسلامة، وبما يضمن التنقل السلس والمنظم لقاصدي هذه البلاد المباركة وضيوف الرحمن.
وتحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.