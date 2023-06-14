فريق من المختصين بهيئة النقل يتفقد قطار المشاعر

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام؛ للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقق معايير الأمان والسلامة، وبما يضمن التنقل السلس والمنظم لقاصدي هذه البلاد المباركة وضيوف الرحمن.