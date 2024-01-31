شركة "رِواء" من أفضل بيئات العمل على مستوى المملكة لعام 2023 - 2024

يشار إلى أن شركة "رِواء" تقدم منتجات تقنية كخدمة (SaaS) في برامج المحاسبة ونقاط البيع وإدارة المخزون، حيث حققت الشركة نموًا بمعدل 600% سنويًا منذ انطلاق أعمالها في 2019، كما أطلقت عددًا كبيرًا من المنتجات التقنية التي أسهمت في تحسين مستوى التجارة وإدارة الأعمال في المملكة.