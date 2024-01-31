شركة "رِواء" من أفضل بيئات العمل على مستوى المملكة لعام 2023 - 2024

حصلت شركة "رِواء" الرائدة في تقديم المنتجات التقنية كخدمة (SaaS) على شهادة من منظمة "أفضل بيئة عمل" لعام 2023 - 2024، وذلك من خلال تقييم الموظفين لأداء الشركة، والتي سجلت نتائج عالية تثبت كفاءتها في تنمية المواهب البشرية، وتمكين الموظفين، وتقديم تجربة عمل مبدعة.
ونالت "رِواء" هذه الجائزة نظير جهود قادة الشركة في توجيه الموظفين وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم، وتوفير بيئة عمل مبتكرة تسهم في تعزيز انتماء الموظفين ورضاهم، وزيادة إنتاجيتهم، كما توفر الشركة لموظفيها المزايا والتعويضات مثل: التأمين الصحي والإجازات، بالإضافة إلى مساهمتها في خلق برامج مستدامة لدعم البرامج المجتمعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "رِواء" محمد القصيّر أن "هذه الشهادة دليل على أن رِواء كانت وما زالت تعمل على تحقيق النمو المهني لكل موظف، حتى أصبح كل واحدٍ منهم ليس مجرد قوة عاملة، بل جزء مهم من قصة نجاح رِواء، وهذا الإنجاز لا يمثل إلا البداية في مستقبل رِواء".
وأفاد الشريك المؤسس عبدالله الجضعي أن "استلام رِواء لجائزة "أفضل بيئة عمل" هو انعكاس لحرصنا على تمكين كل موظف ليصبح أفضل في مسيرته العملية بتطبيق مبادئنا؛ وهي: تقديم الحلول بقيمة مضافة، والابتكار في المنتجات، وتحمل المسؤولية الكاملة، والثقة المتبادلة، وبناء العلاقات الطيبة والحفاظ عليها".
وتعد شهادة "أفضل بيئة عمل" والتي تُمنح لبيئات العمل الناجحة؛ إحدى الشهادات القيّمة لأصحاب العمل، والتي تم تطويرها على مدى أكثر من 30 عامًا، إذ تجمع أفضل ممارسات الأعمال سنويًا لأكثر من 5.000 شركة على مستوى العالم؛ مما يعطيها مصداقية وكفاءة تطمح لها معظم الشركات.
يشار إلى أن شركة "رِواء" تقدم منتجات تقنية كخدمة (SaaS) في برامج المحاسبة ونقاط البيع وإدارة المخزون، حيث حققت الشركة نموًا بمعدل 600% سنويًا منذ انطلاق أعمالها في 2019، كما أطلقت عددًا كبيرًا من المنتجات التقنية التي أسهمت في تحسين مستوى التجارة وإدارة الأعمال في المملكة.