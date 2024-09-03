"سبق" توقّع مذكرة تفاهم مع "هيئة الإذاعة والتلفزيون" لاستثمار موادها الإعلامية في منصة "سيما"

وتضمّنت الاتفاقيةُ عددًا من البنود المرتكزة على استثمار الموادّ الإعلامية التي تملكها صحيفة "سبق" في منصة سيما؛ وهي منصة رقمية تحت مظلّة الهيئة تعنى باستثمار المواد المرئية والسمعية التي تتواءم مع أهداف رؤية 2030 في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمملكة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية وحمايتها والمساهمة في دعم الإبداع في صناعة المحتوى.