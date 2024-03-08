"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع مساعدات غذائية في غزة والسودان واليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين النازحين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية، وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وجرى أمس في مراكز الإيواء بمحافظة رفح توزيع 26 طنًّا من السلال الغذائية الأساسية، و250 حقيبة صحية، استفاد منها 3.900 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.
وفي السياق، وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 369 سلة غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا، والنازحة في محلية دنقلا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 1.987 فردًا.
كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع سلة إطعام لعام 2024م في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، وذلك بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
ويهدف المشروع إلى توزيع مساعدات غذائية في مديريات العبر، ورماه، وثمود، وحجر، والشحر، وشبام، وزمخ ونموخ، وبروم ميفع في محافظة حضرموت، يستفيد منها 4.240 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.
وفي إندونيسيا دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة جاكرتا مشروع سلة إطعام لعام 2024م، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا.
حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العمودي، ونائب وزير الشؤون الدينية سيف الرحمة دسوقي، ورئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا الدكتور نور أحمد، وعدد من المسؤولين، وفريق المركز.
ويهدف المشروع إلى توزيع 7.965 سلة غذائية في مناطق (جافا الغربية، جاكرتا الشرقية، جافا الوسطى وبانتن)، يستفيد منها 4.700 فرد.
يُذكر أن المشروع يعد ضمن مبادرة "إطعام" في مرحلتها الثالثة لعام 2024م، وهي إحدى مبادرات المركز التي ينفذها لتلبية الاحتياجات الغذائية الرئيسية للمحتاجين في عدد من الدول حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة) للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.
وفي سياق منفصل، قام الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 27 فبراير حتى 6 مارس 2024م بزيارة عمل استطلاعية لجمهورية الأوروغواي الشرقية؛ بهدف إجراء تقييم لمدى جاهزية المستشفيات، وحصر أعداد الحالات والمرضى، بمشاركة 3 متطوعين من تخصصات طب المسالك البولية وطب التخدير.
والتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأوروغواي إياد غازي حكيم خلال الزيارة الفريق الطبي التطوعي، وبحثا أهمية تعزيز الجهود في العمل الإنساني بين السعودية والأوروغواي.
كما التقى الفريق وزير الصحة بالأوروغواي الدكتورة كارينا راندو، وكبار المسؤولين بالوزارة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين. وناقش الجانبان التعاون الطبي بين المركز ووزارة الصحة في الأوروغواي.
من جانب آخر، ألقى عضو الفريق التطوعي استشاري طب التخدير والعناية الحرجة للأعصاب رئيس المجلس العلمي لطب التخدير، الدكتور صالح بن عبدالله الخنين، بحضور السفير إياد حكيم، محاضرة علمية عن طبيعة الأمراض، والأساليب العلاجية الملائمة لها في طب التخدير والعناية بالأعصاب.
وتأتي هذه الجهود الإنسانية ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في الدول ذات الاحتياج، والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.