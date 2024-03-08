"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع مساعدات غذائية في غزة والسودان واليمن

ويهدف المشروع إلى توزيع مساعدات غذائية في مديريات العبر، ورماه، وثمود، وحجر، والشحر، وشبام، وزمخ ونموخ، وبروم ميفع في محافظة حضرموت، يستفيد منها 4.240 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي إندونيسيا دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة جاكرتا مشروع سلة إطعام لعام 2024م، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا.