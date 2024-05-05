شاهد.. وصول جثمان الأمير الراحل ⁧بدر بن عبدالمحسن⁩ إلى جامع الإمام تركي

وصل، قبل قليل، جثمان الأمير الراحل #بدر_بن_عبدالمحسن إلى جامع الإمام تركي في الرياض للصلاة عليه.
وفي الأثناء يتواصل توافد المصلين إلى جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض للصلاة على الأمير الراحل.
وكان قد صدر عن الديوان الملكي أمس بياناً قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الأحد الموافق 1445/10/26، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأُعلن أمس السبت عن وفاة الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمرٍ ناهز الـ 75 عاماً.