شاهد.. وصول جثمان الأمير الراحل ⁧بدر بن عبدالمحسن⁩ إلى جامع الإمام تركي

وكان قد صدر عن الديوان الملكي أمس بياناً قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الأحد الموافق 1445/10/26، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".