"مُسمَّى تخصُّص" يستبعد خريجين بـ"جامعة جازان" من التقدُّم للوظائف التعليمية.. هنا التفاصيل

وتفصيلاً، قال خريجو تخصص الإدارة المالية من جامعة جازان لـ"سبق" إن تخصصهم في الأصل بمسمى الإدارة المالية، وهو الاسم المعتمد في دليل التخصصات للوظائف التعليمية، غير أن إضافة "والأعمال المصرفية" في الوثيقة حرمهم من التقدم للوظائف التعليمية التي طُرحت قبل أيام، وجاءت من ضمنها احتياج الإدارة. لافتين إلى أنهم تقدَّموا بحلول للقِسم والجامعة؛ ليتطابق تخصصهم مع الموجود ضمن دليل التخصصات، وذلك بحذف عبارة الأعمال المصرفية، أو إدراج الاسم بالكامل ضمن الدليل؛ ليكون الإدارة المالية والأعمال المصرفية؛ حتى تُتاح لهم الفرصة.