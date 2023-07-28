"مُسمَّى تخصُّص" يستبعد خريجين بـ"جامعة جازان" من التقدُّم للوظائف التعليمية.. هنا التفاصيل

تسبَّب مسمَّى تخصُّص في حرمان خريجي (الإدارة المالية والأعمال المصرفية) بجامعة جازان من الوظائف التعليمية التي يغلق باب التقدم لها الأحد المقبل، على الرغم من حصولهم على رخصة معلّم؛ تؤهلهم للعمل معلمين ضمن تخصص الإدارة. مشيرين إلى أن وجود تضارب بين المسمى في وثيقة التخرج ودليل التخصصات جعلهم يدفعون الثمن، ولافتين إلى أنهم تقدموا للجامعة بطلب تعديل ولكن دون جدوى.
وتفصيلاً، قال خريجو تخصص الإدارة المالية من جامعة جازان لـ"سبق" إن تخصصهم في الأصل بمسمى الإدارة المالية، وهو الاسم المعتمد في دليل التخصصات للوظائف التعليمية، غير أن إضافة "والأعمال المصرفية" في الوثيقة حرمهم من التقدم للوظائف التعليمية التي طُرحت قبل أيام، وجاءت من ضمنها احتياج الإدارة. لافتين إلى أنهم تقدَّموا بحلول للقِسم والجامعة؛ ليتطابق تخصصهم مع الموجود ضمن دليل التخصصات، وذلك بحذف عبارة الأعمال المصرفية، أو إدراج الاسم بالكامل ضمن الدليل؛ ليكون الإدارة المالية والأعمال المصرفية؛ حتى تُتاح لهم الفرصة.
وبيَّنوا أنهم حصلوا على رخصة معلم صادرة من هيئة تقويم التعليم؛ ما يؤكد اعتماد هذا التخصص، غير أن المفاجأة كانت برفض قبول مسمى التخصص ضمن الوظائف التعليمية المطروحة؛ لعدم تطابقه مع دليل التخصصات. موضحين أنهم من خلال بوابة الجامعة بوزارة التعليم، التي يتم من خلالها الاستعلام عن الشهادات الجامعية، يظهر تخصصهم تحت مسمى الإدارة المالية، متسائلين عن سبب اختلافه في الوثيقة؟
وبحسب ما ذُكر فإن التخصص كان مدرجًا في السابق ضمن الدليل باسم (التمويل والأعمال المصرفية) قبل أن يتم تحديثه وتغيير المسمى إلى الإدارة المالية، بينما تغيَّر في الجامعة إلى الإدارة المالية والأعمال المصرفية؛ وهو ما أغلق الأبواب أمامهم.
وقالوا: كلنا أمل في وزارة التعليم ومسؤولي جامعة جازان للنظر في وضعنا، وذلك بحذف الأعمال المصرفية من المسمى؛ حتى يصبح (الإدارة المالية)، ويتطابق مع دليل التخصصات، أو إضافة مسمى التخصصات بالكامل ضمن الدليل؛ ليكون (الإدارة المالية والأعمال المصرفية).
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت وظائفها الشاغرة لعدد (11551) وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هــ في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، منها تخصص الإدارة من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".
وحددت الوزارة يوم الثلاثاء 7/ 1/ 1445هــ، الموافق 25 يوليو 2023م، بدءًا من الساعة الـ9:00 صباحًا، موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، وينتهي يوم الأحد 12/ 1/ 1445هــ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة الـ11:00 مساء، وذلك وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف.
وأكدت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.