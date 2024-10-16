حجم السوق يتجه نحو 337.7 مليون دولار بحلول 2030.. ارتفاع الطلب على خدمات الإسعاف الجوي في السعودية

تشير توقعات سوق الأبحاث العالمية إلى أن حجم سوق الإسعاف الجوي في السعودية، سيصل إلى 337.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1% خلال الفترة من 2024 إلى 2030.