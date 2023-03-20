"لتبقى": إطار السيارة المخالف للمواصفات يتسبب في إهدار الوقود

شددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على أهمية اختيار إطار مناسب للسيارة، بحسب المواصفات الفنية التي أوصت بها الشركة المصنعة للسيارة، محذرةً من أن استخدام إطار مخالف للمواصفات، يسفر عن استهلاك زائد للوقود.
وأوصت الحملة بشراء الإطارات ذات النطاق الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، مشيرةً إلى أن الأسواق السعودية بها أنواع كثيرة من الإطارات بجميع المستويات، والتركيز على الإطار الأخضر".
وأكدت أهمية تعزيز المواصفات الفنية للإطار أثناء استخدامه، وقالت: "أولى هذه المواصفات، ضبط الإطارات، كما هو موصى به".
وأشارت "لتبقى" إلى أن "انخفاض ضغط الهواء في الإطار يؤدي إلى انبساط الإطار، ونتيجة لذلك تزداد مقاومة الدوران، مما يستوجب قوة إضافية من المحرك، يؤدي معها إلى زيادة استهلاك الوقود".
وركزت على أهمية التأكد من ضبط الأذرع بشكل دوري، وحذرت: "إن ترك الأذرع غير موزونة بالدرجة الصحيحة، يؤدي إلى احتكاك الإطار، ولو بدرجة بسيطة مع الطريق، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الدوران، وبالتالي يستوجب قوة إضافية من المحرك، ونتيجة لذلك، زيادة استهلاك الوقود".