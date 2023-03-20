"لتبقى": إطار السيارة المخالف للمواصفات يتسبب في إهدار الوقود

وركزت على أهمية التأكد من ضبط الأذرع بشكل دوري، وحذرت: "إن ترك الأذرع غير موزونة بالدرجة الصحيحة، يؤدي إلى احتكاك الإطار، ولو بدرجة بسيطة مع الطريق، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الدوران، وبالتالي يستوجب قوة إضافية من المحرك، ونتيجة لذلك، زيادة استهلاك الوقود".