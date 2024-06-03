اتفاقية شراكة مجتمعية بين "بر جدة" وجمعية "شفاء" لإجراء عمليات وصلات شريانية وريدية لمرضى الغسيل الكلوي

يشار إلى أن مركز هشام عطار للغسيل الكلوي التابع لجمعية البر بجدة يستقبل نحو 215 من مرضى الفشل الكلوي؛ حيث يتم تقديم جلسات الغسيل الكلوي لهم من خلال 50 جهازًا بمعدل 30 ألف جلسة غسيل سنويًّا، وقد تجاوز عدد الجلسات المقدمة للمرضى منذ إنشاء مراكز الغسيل التابعة للجمعية نحو 650 ألف جلسة، ويعمل المركز على تقديم خدماته إلى جانب مركز عبدالكريم بكر الطبي التابع للجمعية.