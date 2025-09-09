المواقع التاريخية والإثرائية في مكة.. إستراتيجية شاملة تعزز الإرث وتثري تجربة الزوار

وجرى توثيق نقوش وآثار العسيلة بالكامل بالتعاون مع هيئة التراث، وتطوير تجربة جبل الرحمة بالتنسيق مع شركة كدانة، فيما شملت الجهود أيضًا تطوير مكتبة الحرم المكي الشريف التي تضم أكثر من 350 ألف كتاب ومخطوطة، إلى جانب تأهيل حدائق وممرات عامة واستثمار ممشى زينب الهلالية كموقع نوعي للزوار، إلى جانب هذه المشاريع الكبرى، برز دور القطاع الخاص في إثراء المنجزات ولعب دورًا محوريًا في أعمال التطوير والتفعيل، حيث افتتح متحف القرآن الكريم الذي يُعدُّ وجهة روحانية وثقافية تروي رحلة نزول الوحي وتطور كتابة المصحف عبر العصور، من خلال مخطوطات نادرة وتجارب تفاعلية ومعروضات عالمية فريدة، إضافة إلى متحف سامي كردي، ومتحف البيت الأصيل ومتحف أبي بكر العمودي، ومتحف حرف الأولين.