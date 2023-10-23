"الثقافة" و"سناب شات" تنقلان "أسبوع الأزياء في الرياض" إلى المسرح العالمي

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع شركة سناب شات، عن إطلاق فعاليات مميزة قبل انطلاق "أسبوع الأزياء في الرياض" بنسخته الافتتاحية، المتمثلة في دمج أسبوع الأزياء مع المعالم الأثرية العالمية المعروفة عبر عدسات تطبيق سناب شات، التي تمزج اللون المميز لرمال المملكة بالمعالم التاريخية لعددٍ من العواصم العالمية، لتُمكّن مستخدمي "سناب شات" من عشاق الأزياء من رؤية هذه المعالم وهي تتحول عبر تقنية الواقع المعزز احتفاءً بدخول السعودية إلى أسابيع الأزياء العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: "بينما نستعد للترحيب بأصحاب المصلحة العالميين في مجال الأزياء بالرياض، نود أن نظهر المواهب والخبرة الهائلة في المملكة العربية السعودية، وخلق تجارب لبناء الترقب لأسبوع الرياض للأزياء".
وأكد حرص هيئة الأزياء على مشاركة الحماس والشغف في المجال بواسطة هذه التجارب التي تتعاون فيها وزارة الثقافة مع شركة سناب شات، من خلال دمج قطاع الأزياء مع التقنية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة حول العالم؛ لتعريفهم بصناعة الأزياء السعودية التي تعيش نمواً متسارعاً.
من جانبه، أوضح المدير الإقليمي لشركة سناب شات في السعودية عبدالله الحمادي أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت في تجسيد الأفكار بأسلوب إبداعي من خلال استخدام تقنيات الواقع المعزز.
ونوّه بالشراكة مع وزارة الثقافة لإطلاق أسبوع الأزياء في الرياض، الذي سيدخل في نسخته الافتتاحية إلى عواصم الأزياء العالمية والاحتفاء بالمواهب السعودية المبدعة".
وتتمثل هذه الفعالية في إحضار أسبوع الأزياء السعودي إلى المسرح العالمي عن طريق تغطية المعالم الأثرية العالمية المعروفة في عددٍ من العواصم العالمية، حيث يُمكن للزوّار مشاهدة فصيلة من الطيور العربية المعروفة باسم طيور البحر الأحمر وهي تُزيّن قوس النصر في باريس بثوبٍ ذهبي لامع ورائع، منسدلاً من أعلى المعلم وحتى أسفله، وسيتزيّن جسر البرج في لندن بمشاهد ملفتة لرمال ذهبية تتحرك لتجتمع وتغطي البرج من جانبيه.
وفي نهاية كل تجربة يُكشف عن شعار أسبوع الأزياء في الرياض، ويضع الحضور بموقف المترقب لأحداث عالم الموضة السعودية لهذا العام, وستتجسد هذه التجارب من خلال كاميرا سناب شات وتقنيتها المبتكرة للواقع المعزز.
وتأتي هذه الفعالية في الوقت الذي يستعد فيه أسبوع الأزياء في الرياض لجذب المشاهير والمصممين وقادة الصناعة، للاحتفال بالمشهد المتنامي للأزياء في المملكة، وفي نفس الوقت سيكون هناك بثٌّ مباشر للجمهور لكافة فعاليات وأنشطة أسبوع الأزياء في الرياض الذي تنظمه هيئة الأزياء، مما سيسهم في نمو صناعة الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي.