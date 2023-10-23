"الثقافة" و"سناب شات" تنقلان "أسبوع الأزياء في الرياض" إلى المسرح العالمي

وتتمثل هذه الفعالية في إحضار أسبوع الأزياء السعودي إلى المسرح العالمي عن طريق تغطية المعالم الأثرية العالمية المعروفة في عددٍ من العواصم العالمية، حيث يُمكن للزوّار مشاهدة فصيلة من الطيور العربية المعروفة باسم طيور البحر الأحمر وهي تُزيّن قوس النصر في باريس بثوبٍ ذهبي لامع ورائع، منسدلاً من أعلى المعلم وحتى أسفله، وسيتزيّن جسر البرج في لندن بمشاهد ملفتة لرمال ذهبية تتحرك لتجتمع وتغطي البرج من جانبيه.