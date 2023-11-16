اليوم.. أمانة جدة تفتح الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية للزائرين

ويحتوي المشروع على العديد من العناصر والتي من أبرزها: "ممشى بحري، ومسطحات خضراء على مساحة 27 ألف م2 تتضمن 1.080 شجرة ونخلة، وشواطئ عامة للسباحة بمساحة 5.800 م2 ومسار للدراجات بطول 2.600م، وشواطئ رملية جافة بمساحة 10.350م2 ، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 560م ومواقف للسيارات تتجاوز 1.272 موقف، إضافة إلى سقالة بحرية بطول 130 مترًا، ومبان خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل، من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تضمنت تجهيزات المشروع توفير 125 كاميرا للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.