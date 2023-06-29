"مطارات جدة" تطلق حملة توعوية بعنوان "النداء الأخير" لتوعية ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم لبلدانهم

وأضاف "الذيب" أن حملة النداء الأخير تنطوي على عددٍ من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام ضمن دليل إرشادي، بالإضافة إلى مليوني رسالة بعدة لغات ستصل إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ابتداءً من ثالث أيام العيد، وتم تنويع الرسائل في قوالب مختلفة منها: الدليل، والأنفوجرافيك، والفيديوهات، والموشن جرافيك؛ لتصل إلى أكبر عددٍ من الجمهور المستهدف بالتعاون مع شركاء النجاح لمطارات جدة".