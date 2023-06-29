"مطارات جدة" تطلق حملة توعوية بعنوان "النداء الأخير" لتوعية ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم لبلدانهم

أطلقت مطارات جدة حملة توعوية بعنوان "النداء الأخير" بالشراكة مع أكثر من 50 جهة حكومية وتشغيلية، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتوجيه رسائل لضيوف الرحمن تتضمن عددًا من التعليمات المهمة لمرحلة المغادرة.
وتحتوي الحملة الإعلامية على أدلة إرشادية تتجاوز الـ 40 صفحة تم ترجمتها إلى أربع لغات مستهدفة وهي: اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية؛ وذلك للوصول إلى شريحة كبيرة من ضيوف الرحمن.
وأوضح الدكتور تركي بن معلوي الذيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمطارات جدة، أن الحملة تأتي لتعزيز الوعي لدى ضيوف الرحمن بالإجراءات المتبعة في جميع الصالات من خلال توجيه رسائل توعية للالتزام بالتعليمات كأحجام الأمتعة، وعبوات زمزم، ونماذج الإفصاح، وتجهيز المستندات قبل التوجه للمطار، إلى جانب تعريفهم بالأدوات التي يمنع شحنها أو دخولها للمطار.
وأضاف "الذيب" أن حملة النداء الأخير تنطوي على عددٍ من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام ضمن دليل إرشادي، بالإضافة إلى مليوني رسالة بعدة لغات ستصل إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ابتداءً من ثالث أيام العيد، وتم تنويع الرسائل في قوالب مختلفة منها: الدليل، والأنفوجرافيك، والفيديوهات، والموشن جرافيك؛ لتصل إلى أكبر عددٍ من الجمهور المستهدف بالتعاون مع شركاء النجاح لمطارات جدة".
يُذكر أن الحملة انطلقت في 11 من ذي الحجة وتستمر حتى نهاية مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن لبلدانهم بسلام آمنين، وعمل فريق العلاقات العامة والإعلام على هذه الحملة بالشراكة مع منظومة النقل ومع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والتشغيلية منذ وقت مبكر لتنسيق الجهود ونشرها تحت وسم #النداء_الأخير قبل أن تنطلق بشكلها الكامل وتشمل الدليل الإرشادي للحجاج.