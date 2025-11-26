"هيئة العقار": تعديلات نظام التسجيل العيني تعزّز حفظ الحقوق وتحسّن جودة البيانات

وأشارت إلى أن التعديلات شملت تحديث البيانات المنشورة ضمن إجراءات التسجيل العيني للعقار، بما يعزز حماية الخصوصية ويرفع مستوى الدقة والموثوقية في المعلومات المتاحة، مضيفةً أن التعديلات تضمنت تحديد مدة اكتساب الحجية المطلقة لتصبح "لا تزيد على سنة" من تاريخ نشر القوائم، وتُحدَّد المدة وفق ما يرد في قرار إعلان كل منطقة عقارية، بما يوفّر مرونة تتناسب مع طبيعة كل منطقة وحجم الأعمال فيها.