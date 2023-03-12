الرياض.. فعاليات واحتفالات "سوق السفارات" بيوم العلم تشهد إقبالاً كبيراً

يُذكر أن السوق الأسبوعي الذي ينظمه مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض يسهم في استعراض الموروث الثقافي والحضاري للمملكة عبر عديدٍ من الأنشطة المتنوعة، التي حوّلته إلى نقطة جذب أسبوعية لآلاف الزوّار من سكان الحي ومرتاديه، للاستمتاع بأنشطة السوق المستدامة من بيع المنتجات التي تم تخصيص بعضها للأسر المنتجة، وأركان الأطفال الترفيهية، والعروض المتنوعة، والمأكولات، وغيرها من الخيارات الترفيهية، والثقافية، والإثرائية.