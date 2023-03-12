الرياض.. فعاليات واحتفالات "سوق السفارات" بيوم العلم تشهد إقبالاً كبيراً

استقبل السوق الأسبوعي، الذي يقيمه مكتب حي السفارات بمدينة الرياض، آلاف الزوّار، الذي ضم عديداً من الأنشطة الترفيهية، والفنية، والثقافية، والفولكلورية المتنوّعة، التي ركزت بمحتواها لهذا الأسبوع على مناسبة يوم العلم السعودي.
وتنوّعت أنشطة وفعالية يوم العلم السعودي في سوق حي السفارات بين توزيع الأعلام للحضور، وإطلاق البالونات، والمسيرة الوطنية، وعزف النشيد الوطني مع تفاعل الزوار من مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن جهود إدارة الحي في تحقيق رؤية السعودية 2030.
يأتي الاحتفاء بيوم العلم، ترسيخاً لهذه المناسبة الخالدة؛ وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم أن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوماً للعلم السعودي، وهو التاريخ الذي أقرّ فيه المؤسّس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، العلم بشكله الذي نراه اليوم شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والقوة والنماء والسلام، حيث يعدّ العلم الوحيد الذي لا يُنكَّس على مستوى العالم.
يُذكر أن السوق الأسبوعي الذي ينظمه مكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض يسهم في استعراض الموروث الثقافي والحضاري للمملكة عبر عديدٍ من الأنشطة المتنوعة، التي حوّلته إلى نقطة جذب أسبوعية لآلاف الزوّار من سكان الحي ومرتاديه، للاستمتاع بأنشطة السوق المستدامة من بيع المنتجات التي تم تخصيص بعضها للأسر المنتجة، وأركان الأطفال الترفيهية، والعروض المتنوعة، والمأكولات، وغيرها من الخيارات الترفيهية، والثقافية، والإثرائية.