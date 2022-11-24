هطول الأمطار على الطائف.. وإغلاق مؤقت لجبل كرا بالهدا احترازيًّا

تشهد أجزاء متفرّقة من الطائف هطول أمطار خفيفة إلى متوسّطة، وتركّزت الأمطار المتوسطة، التي سبقها ضباب كثيف غطّى المنطقة، على الهدا، ولا زال الهطول مستمرًّا.
وأعلنت الجهات المختصّة إغلاق طريق الهدا "جبل كرا" الرابط بين المحافظة مع مكة المكرمة، احترازيًّا، بالاتجاهين؛ تحسُّبًا لزيادة كثافة الأمطار، وحفاظًا على سلامة الأرواح.
وتتابع فرق أمانة الطائف جاهزية مضخّات شفط مياه الأمطار بالأنفاق وفتحات التصريف، وتستعدّ للحالة المطرية من خلال نشر فرق ميدانية مدعومة بالآليات للتعامل الفوري مع مواقع تجمع المياه، وذلك في إطار استعدادات الأمانة لاحتواء مياه الأمطار.