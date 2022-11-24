هطول الأمطار على الطائف.. وإغلاق مؤقت لجبل كرا بالهدا احترازيًّا

تشهد أجزاء متفرّقة من الطائف هطول أمطار خفيفة إلى متوسّطة، وتركّزت الأمطار المتوسطة، التي سبقها ضباب كثيف غطّى المنطقة، على الهدا، ولا زال الهطول مستمرًّا.