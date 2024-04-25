"مطرية" تستمر 5 أيام.. "الحربي": مكمن غزارتها في هذه المناطق وبهذا التوقيت

كشف المحلل للحالات الجوية والعواصف الرعدية عبدالله الحربي، عن حالة مطرية خلال الخمسة أيام القادمة بدءاً من غد على المرتفعات وتهامة بشكل غير مباشر.
وأوضح "الحربي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الفرص تتزايد بشكل يومي؛ حيث نشاط الهطول الغزير من الأحد والاثنين، وتتمحور في نطاق مرور تيارات ٥٨٢ مليبار وفي جدار ٥٧٦، ويمتد إلى الشرق وحوض مصغر (مركز المنخفض)، وتمر بمنطقة تبوك ومنطقة الجوف والحدود الشمالية".
وأضاف: "لذا مكمن الغزارة مربع مكة والمدينة ومرتفعاتهما والحرات إلى الطائف، ونطاق ممطر ساحلي على جدة ورابغ وغرب المدينة، ويبقى نطاق المطر بامتداد خط ٥٨٢ إلى الوسطى والقصيم وحائل ثم الشرقية وتحرك الحوض الشمالي.
وتابع: "الكويت وجنوب العراق الحالة فيها خير على أغلب المناطق إن شاء الله".