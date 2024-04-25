"مطرية" تستمر 5 أيام.. "الحربي": مكمن غزارتها في هذه المناطق وبهذا التوقيت

وأوضح "الحربي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الفرص تتزايد بشكل يومي؛ حيث نشاط الهطول الغزير من الأحد والاثنين، وتتمحور في نطاق مرور تيارات ٥٨٢ مليبار وفي جدار ٥٧٦، ويمتد إلى الشرق وحوض مصغر (مركز المنخفض)، وتمر بمنطقة تبوك ومنطقة الجوف والحدود الشمالية".