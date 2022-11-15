بدر بن عبدالله: ملتزمون بتعزيز دور الثقافة كعامل تمكين في مجموعة العشرين

وأوضح أن المملكة قد شاركت في اجتماع وزراء الثقافة المنعقد في سبتمبر الماضي في إندونيسيا، التي اتخذ شعار "نتعافى سوياً نتعافى بشكل أقوى" لتعزيز استمرارية مناقشة الثقافة في السياق التنموي ضمن إطار مجموعة العشرين، وذلك بالبناء على مبادرتها التي طرحتها إبان رئاستها للقمة في عام 2020 في الرياض، تحت شعار "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد"، الذي حظي لاحقاً بدعم المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لاستمرارية انعقاده ضمن إطار القمة التي تعقد سنوياً، وهو ما تم خلال الرئاسة الإيطالية للمجموعة في العام السابق، ومن ثم الرئاسة الإندونيسية في العام الحالي.