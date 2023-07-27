مستشفيات عسير تُجري 5184 عملية وتستقبل 125 ألف مراجع للعيادات الخارجية

وأشارات "صحة عسير" في إحصائية حديثة، إلى أن إجمالي الفحوصات المخبرية بلغ 975833 فحصًا مخبريًّا، وكان عدد فحوصات الأشعة 79409 فحوص، تمت في مستشفيات صحة عسير.