مستشفيات عسير تُجري 5184 عملية وتستقبل 125 ألف مراجع للعيادات الخارجية

قالت "صحة عسير": إنه تم إجراء 5184 عملية جراحية في مستشفيات صحة عسير خلال الفترة من "١-٦-٢٠٢٣م" وحتى "٢٠-٧-٢٠٢٣م".
وأضافت: أن العيادات الخارجية استقبلت 125395 مراجعًا خلال نفس الفترة، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 5416 جلسة، وإجمالي عدد الولادات الطبيعية 1619 ولادة طبيعية، والولادات القيصرية 1092 ولادة قيصرية.
وأشارات "صحة عسير" في إحصائية حديثة، إلى أن إجمالي الفحوصات المخبرية بلغ 975833 فحصًا مخبريًّا، وكان عدد فحوصات الأشعة 79409 فحوص، تمت في مستشفيات صحة عسير.
ونوهت إلى أنه تم إجراء 18707 جلسات علاج طبيعي، ووصل عدد الوصفات الصيدلية المصروفة 360196 وصفة، أما المرضى المنوّمون فقد بلغ عددهم 24542 مريضًا، نسأل الله لهم الشفاء والعافية.