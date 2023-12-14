"الزومان": المملكة لديها إرادة سياسية مبادِرة ومستجِيبة لكل ما من شأنه صون حقوق الإنسان

وأكّد خلال مشاركته أن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون دومًا هي الغاية، وليست وسيلة لتحقيق غايات أخرى تخرج عن سياقها، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتضافر الجهود ونتعاون جميعًا للتصدّي لمحاولات التسييس والانتقائية في تطبيق معايير حقوق الإنسان، داعيًا إلى إعطاء جميع الحقوق الوزن ذاته من التركيز والاهتمام، تماشيًا مع تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.