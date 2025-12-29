"خيمة الإعلام" تصل حائل لتأهيل إعلاميي المناطق ضمن برامج أكاديمية الإعلام

أقامت أكاديمية الإعلام السعودية، التابعة لوزارة الإعلام، اليوم برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "خيمة الإعلام" في منطقة حائل، ضمن "مسار المناطق"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات الممارسين الإعلاميين في مختلف مناطق المملكة.
وتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة في الإلقاء والتقديم وإدارة المؤتمرات الصحفية، بمشاركة أكثر من 30 متدربًا ومتدربة من منسوبي القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة، حيث ركّزت الورش على تنمية المهارات الإعلامية العملية، وبناء الحضور الإعلامي، وصياغة الرسائل الإعلامية، والتعامل المهني مع وسائل الإعلام، وفق أحدث المنهجيات المعتمدة.
ويأتي هذا البرنامج امتدادًا للاتفاقية التي وُقّعت في سبتمبر الماضي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.
وشهد البرنامج حضور معالي مساعد وزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، الذي أكد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية الإعلامية، ورفع جاهزيتها بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي، ويعزّز حضور الإعلام المحلي في مختلف المناطق.
واختُتم البرنامج بتسليم الشهادات المعتمدة للمشاركين، قدمها كل من وكيل وزارة الإعلام للاستراتيجية وتحقيق الرؤية المهندس ماجد بن عيضة الثقفي، والرئيس التنفيذي المكلّف للأكاديمية المهندس مشعل بن أحمد التويجري، والمشرف العام على الموارد البشرية عالية سالم آل شافي، وسط إشادة من المشاركين بالتجربة التدريبية.
ويُعد "مسار المناطق" أحد المسارات المتخصصة التي أطلقتها أكاديمية الإعلام السعودية، بهدف تطوير مهارات الإعلاميين وتعزيز دور الإعلام المحلي في إبراز الهوية الوطنية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.