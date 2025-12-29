"خيمة الإعلام" تصل حائل لتأهيل إعلاميي المناطق ضمن برامج أكاديمية الإعلام

وتضمن البرنامج ورش عمل متخصصة في الإلقاء والتقديم وإدارة المؤتمرات الصحفية، بمشاركة أكثر من 30 متدربًا ومتدربة من منسوبي القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة، حيث ركّزت الورش على تنمية المهارات الإعلامية العملية، وبناء الحضور الإعلامي، وصياغة الرسائل الإعلامية، والتعامل المهني مع وسائل الإعلام، وفق أحدث المنهجيات المعتمدة.