"فيصل بن فرحان" من مجلس الأمن: إنهاءُ احتلال إسرائيل لفلسطين أساسٌ لإيقاف دوامة العنف

وقال الأمير: "لقد طرحنا مرارًا أمام مجلس الأمن ذات القضية الفلسطينية الملحّة، دون أن يُقابَل ذلك بتحرُّك جاد؛ فمنذ أكتوبر الماضي تمّ نقض 6 مشاريع قرارات من أصل 10 مطروحة، والقرارات المعتمدة لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام، وإننا نتساءل متعجّبين عما يحتاجه المجلس لإنهاء هذه المعاناة وتطبيق القانون الدولي".