محليات

"تقنية مكة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية

قالت: التسجيل ممتد حتى الأحد عبر الرابط الإلكتروني لاستيعاب الإقبال الكبير
هاني العبادي
هاني العبادي
هادي العصيمي
هادي العصيمي

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيـة؛ وذلك بدءًا من 25/ 12/ ١٤٤٣هـ، وحتى 29/ 12/ ١٤٤٣هـ.

ونظرًا للإقبال الكبير على التسجيل في برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، وحرصًا من ‫#التدريب_التقني على تسجيل جميع راغبي الالتحاق ببرامج المؤسسة؛ تم تمديد التقديم إلى يوم الأحد القادم الموافق 2/ 1/ ١٤٤٤هـ.

‏للتسجيل من خلال الرابط التالي: ‪adm.tvtc.gov.sa/registration

وأهاب مدير القبول والتسجيل هاني بن محمد العبادي، بجميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية، تحري الدقة في إدخال بياناتهم، واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم، واتباع الإرشادات الموضحة لذلك.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الكلية التقنية
الكلية التقنية بمكة المكرمة

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