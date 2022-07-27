"تقنية مكة" تعلن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنية

ونظرًا للإقبال الكبير على التسجيل في برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، وحرصًا من ‫#التدريب_التقني على تسجيل جميع راغبي الالتحاق ببرامج المؤسسة؛ تم تمديد التقديم إلى يوم الأحد القادم الموافق 2/ 1/ ١٤٤٤هـ.