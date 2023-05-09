"صندوق الشهداء" يوقّع مذكرة تعاون لبناء وتمليك المساكن التنموية المستدامة

وتأتي المذكرة ضمن أعمال صندوق الشهداء والأسرى والمصابين والمفقودين في ظل ما يحظى به من رعاية مستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق، والاهتمام بهذه الفئة الغالية التي قدمت تضحياتها في سبيل خدمة الدين والوطن.