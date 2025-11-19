أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالقصر الحكومي مساء أمس، الشقيقين محمد وصياح بشير الخضري العطوي، تقديرًا لأمانتهما، بعد أن عثرا على مبلغ مالي كبير في أحد الطرق البرية بمحافظة تيماء، وبادرا بتسليمه للجهات المختصة.