أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالقصر الحكومي مساء أمس، الشقيقين محمد وصياح بشير الخضري العطوي، تقديرًا لأمانتهما، بعد أن عثرا على مبلغ مالي كبير في أحد الطرق البرية بمحافظة تيماء، وبادرا بتسليمه للجهات المختصة.
وقال سموه: في حديثه للشقيقين أن ماقمتم به من أمانة غير مستغرب منكم، وهو مثالاً مشرفاً لكافة أبناء هذا الوطن.
مشيدًا سموه بأخلاقهم ووطنيتهم التي دفعهم لتسليم المبلغ بطريقة رسمية للجهات المختصة، مقدراً سموه لهم ذلك، ومقدمًا لهما مكافأة مالية مجزية.
وأعرب الشقيقين محمد وصياح العطوي عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك لاستقبالهم وتكريمهم، مؤكدين بأن هذا التكريم غير مستغربٍ على ولاة الأمر في بلادنا.