"الهيئة الملكية للعلا" تُطلق بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية

وثمّنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الدعم غير المحدود الذي تحظى به محافظة العلا من قبل القيادة الرشيدة، حيث تهدف رؤية العلا المتوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، بإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية ضمن الوجهات السياحية والثقافية والفنية والتراثية العالمية، في وقت تؤكد فيه الهيئة التزامها بأعلى معايير التميّز وأفضل الممارسات العالمية.