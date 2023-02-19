"الهيئة الملكية للعلا" تُطلق بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بوابة التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية، ضمن جهود الهيئة في توفير وتسهيل تقديم الخدمات وتطوير عمليات المحافظة وأتمتة الإجراءات.
يأتي إطلاق البوابة، بعد نقل منح تراخيص أنشطة الترفيه والسياحة لها، بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة، ومن ذلك تنظيم الأنشطة المختلفة ومنها وكالات السفر والسياحة ومرافق الإيواء السياحي، وتنظيم الرحلات السياحية، وإدارة مرافق الإيواء السياحي.
وثمّنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الدعم غير المحدود الذي تحظى به محافظة العلا من قبل القيادة الرشيدة، حيث تهدف رؤية العلا المتوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، بإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية ضمن الوجهات السياحية والثقافية والفنية والتراثية العالمية، في وقت تؤكد فيه الهيئة التزامها بأعلى معايير التميّز وأفضل الممارسات العالمية.
ودعت الهيئة للدخول عبر الرابط التالي والوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للاطلاع وتقديم طلبات الحصول على الرخص السياحية والترفيهية: https://www.rcu.gov.sa/eservices/.