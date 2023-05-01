مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ عشرينيًّا من تَبِعَات حادث سير ويعيد له قدرته على المشي

وأضاف أن المريض وصل قسم الطوارئ بالمستشفى عبر الهلال الأحمر وهو في حالة فقدان تام للوعي.. وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية، ووقف النزيف الخارجي، وإخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالتصوير الطبقي، وقد أوضحت النتائج وجود نزيف بالبطن وعدم استقرار في المؤشرات الحيوية وهبوطًا حادًّا في الضغط؛ فضلًا عن كسور في القدمين والفخذين والحوض، بالإضافة إلى خلع مع كسر أسفل العمود الفقري، وفقدان جزء من جلد الساق اليسرى؛ فضلًا عن وجود تسمم بالدم.