"الشؤون الإسلامية" تسلم 300 ألف نسخة من المصاحف لجمهورية موريتانيا

سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، اليوم الجمعة هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- من القرآن الكريم بمختلف الأحجام والبالغة (300.000) نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لتوزيعها على المتسابقين والمشاركين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم والسنة النبوية في الجمهورية الموريتانية والتي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ، وكذلك المراكز والجمعيات الخيرية ودور تحفيظ القرآن الكريم، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وجرت مراسم تسليم الهدية في دار المصحف الشريف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية بالعاصمة نواكشوط، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيت الله أحمد الأسود، والمستشار القانوني لوزير الشؤون الإسلامية الموريتاني جمال الشيخ أحمد، و حاكمة مقاطعة القصر زينب عبدالله مسعود، ولجنة دار المصحف الشريف الدكتور سيدي عبدالقادر الطفيل، ووفد وزارة الشؤون الإسلامية السعودية وجمع من أعضاء هيئة العلماء وكبار المسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية .
واستهل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا كلمة أكد أن "هذه الهدية الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- تعد استمراراً وامتداداً للاهتمام والعناية التي توليها القيادة الكريمة في المملكة بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعة ونشراً وتعليماً."
وأشار " البلوي" إلى أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها، ومباشرة إرسالها وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تبلغ 250 ألف نسخة من المصاحف برواية ورش عن نافع و(50) ألف نسخة برواية قالون عن نافع، والتي تؤكد عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وهي علاقة تشهد تطوراً ملموساً وتعاوناً في مختلف المجالات، والتعاون بين الوزارتين وهو أحد أوجه هذه العلاقات المتميزة، مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز أوجه التعاون في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور بيت الله أحمد الأسود أن تسلم الوزارة لهذه الهدية الكبيرة والغالية المتمثلة في 300 ألف نسخة من المصحف الشريف المطبوع من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مثمنة عالياً من الحكومة الموريتانية، مشيراً إلى أنها تأتي تكريساً وتقوية لأواصر ووشائج القربى بين شعبينا وبلدينا العزيزين وعلاقات الأخوة القائمة بين قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهي علاقات تنمو على جميع المستويات .
ونوه "الأسود" بالاتفاقية الموقعة بين الوزارتين في البلدين في مختلف المجالات الإسلامية والتي يأتي من نتائجها تنظيم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين ويتنافس على شرفها أبناء وبنات الشعب الموريتاني ودول غرب إفريقيا، مثمناً توقيت وصول هذه الهدية في هذا التوقيت، حيث بدأت الحكومة الموريتانية بمراقبة دخول بعض المصاحف التي تحمل أخطاء في طبعات المصحف من بعض الدول، ما حدا السلطات بقيادة فخامة الرئيس باستبعادها واستحداث دار لطباعة المصحف الشريف، وتم مراجعة كافة الطبعات وتبين أنه لا يوجد أفضل وأجود من طبعة مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة وإن هذه الهدية جاءت لتسد النقص الذي حدث وهي هدية كريمة مثمنة من الحكومة الموريتانية.
عقب ذلك بدأت المراسم الرسمية لتسليم الهدية الملكية وسط حضور جمع من العلماء وقيادات العمل الإسلامي ووسائل الإعلام الرسمية.