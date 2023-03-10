"الشؤون الإسلامية" تسلم 300 ألف نسخة من المصاحف لجمهورية موريتانيا

وأشار " البلوي" إلى أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها، ومباشرة إرسالها وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تبلغ 250 ألف نسخة من المصاحف برواية ورش عن نافع و(50) ألف نسخة برواية قالون عن نافع، والتي تؤكد عمق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وهي علاقة تشهد تطوراً ملموساً وتعاوناً في مختلف المجالات، والتعاون بين الوزارتين وهو أحد أوجه هذه العلاقات المتميزة، مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز أوجه التعاون في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي.