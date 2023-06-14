"هاوي" تختتم مشاركتها في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان"

وقدّمت البوابة في جناحها نبذة عن مهامها وخدماتها، وإجراءات تسجيل أندية الهواة وباقات العضوية للممارسين، كما خصصت قسمًا للإجابة عن استفسارات الزوار المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، مع تقديم نبذة تعريفية عن بوابة "هاوي"، والاستفسارات العامة بشأن إجراءات تأسيس الأندية أو تصنيف الهوايات، بوجود ممثلين من الأقسام كافة.