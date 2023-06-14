"هاوي" تختتم مشاركتها في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان"

اختتمت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" -إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة- يوم أمس (الاثنين)، مشاركتها في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان)، الذي نظّمته هيئة التراث على مدى 7 أيام في واجهة الرياض.
وقدّمت البوابة في جناحها نبذة عن مهامها وخدماتها، وإجراءات تسجيل أندية الهواة وباقات العضوية للممارسين، كما خصصت قسمًا للإجابة عن استفسارات الزوار المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، مع تقديم نبذة تعريفية عن بوابة "هاوي"، والاستفسارات العامة بشأن إجراءات تأسيس الأندية أو تصنيف الهوايات، بوجود ممثلين من الأقسام كافة.
وزار الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، جناح بوابة "هاوي" المشارك في (بنان)، واطلع خلال زيارته للجناح على الأندية المشاركة ضمن الجناح؛ منوهًا بالدور المميز الذي تُقَدمه بوابة هاوي في سبيل تعزيز أنماط الحياة الإيجابية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي مشاركة "هاوي" في إطار الدور الذي تقوم به لتنمية قطاع الهوايات؛ فضلًا عن تفعيل دور أندية الهوايات الثقافية بشكل خاص بالتعاون مع وزارة الثقافة -التي تُعد واحدةً من 12 جهة مؤسسة لهاوي- ممثلة في هيئة التراث لتمكين الهواة من ممارسة هواياتهم الحِرَفية وتطويرها، ومنحهم فرصة التواجد في هذه الفعاليات الكبرى والدولية.
الجدير ذكره أن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية يسلّط الضوء على العمل الإبداعي للحرفيين والحرفيات، ويُعرف بالتراث الوطني، إضافة إلى توفير منصة لعرض المهارات والإبداعات الحرفية.