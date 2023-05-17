تنبيه من رياح هابطة وموجات غبار محتملة في مناطق نشاط السحب الرعدية خلال الأيام القادمة

نبه كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، من العواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تتسبب بها الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الركامية الرعدية في أجزاء من الرياض والشرقية خلال الأيام القادمة، وخاصة يوم الخميس؛ منبهًا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها في بعض الفترات بحسب قوة السحب.