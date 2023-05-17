تنبيه من رياح هابطة وموجات غبار محتملة في مناطق نشاط السحب الرعدية خلال الأيام القادمة

نبه كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، من العواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تتسبب بها الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الركامية الرعدية في أجزاء من الرياض والشرقية خلال الأيام القادمة، وخاصة يوم الخميس؛ منبهًا من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها في بعض الفترات بحسب قوة السحب.
تتشكل العواصف الرملية أحيانًا نتيجة لما يُعرف مناخيًّا بـ"الرياح الهابطة"، وهي رياح قوية تهبط من السحابة الركامية وتضرب الأرض بشكل عمودي، تتشكل على إثرها موجة غبار تنتشر بشكل دائري وتتوسع وتأخذ شكل سحابة بنية ضخمة مهيبة الشكل.
وتنشأ الرياح الهابطة بسبب اختلاف كثافة الهواء أسفل السحابة الركامية؛ فعند هطول الأمطار تتبخر قطرات المطر تحت السحابة الركامية قبل وصولها للأرض، فيبرد الهواء في ذلك الجزء بشكل كبير ويصبح أكثر كثافة وأثقل من الهواء حوله، فيسقط ككتلة هابطة على شكل رياح تسمى "الرياح الهابطة"، وتضرب الأرض بقوة تدميرية أحيانًا وبسرعة قد تتجاوز الـ200 كم/ساعة؛ مما يعمل على تشكل موجات غبارية تختلف كثافتها وقوتها باختلاف قوة وشدة الرياح الهابطة من السحابة الركامية.