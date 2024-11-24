الثلاثاء المقبل برعاية "الجلاجل".. الرياض تحتضن المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية

تنطلق بعد غد الثلاثاء في الرياض، فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، بفندق كراون بلازا.
ويستمر المؤتمر حتى الخميس 28 نوفمبر، ويُعَد من أبرز الأحداث العلمية في مجالات الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية على مستوى المنطقة؛ حيث يجمع نخبةً من الخبراء المحليين والدوليين من أكثر من 25 دولة.
ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار "التطورات في علوم الأدلة الجنائية: استشراف المستقبل"، ويهدف إلى مناقشة أحدث الابتكارات والتحديات في الطب الشرعي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق العدالة؛ مما يبرز أهمية الدور العلمي والتقني في تطوير العمل الشرعي.
ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًّا حافلًا، يشمل ورش عمل متخصصة، ومحاضرات علمية، وجلسات نقاشية يقدّمها خبراء بارزون في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية.
ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها: "التكنولوجيا الحديثة في تحليل الأدلة الجنائية، والذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي، ومنهجيات التحقيق المتطورة".
ويشهد المؤتمر مشاركة شخصيات علمية عالمية، من بينهم الدكتور هنري سي لي، أحد أبرز علماء الطب الشرعي في العالم، الذي سيقدم جلسة رئيسية حول خبراته الواسعة في التحقيقات الجنائية، كما سيشارك البروفيسور أنتي ساجانتلا الذي يستعرض أحدث التطورات في مجال علم الوراثة الشرعي.
ويناقش المتحدثون خلال المؤتمر أكثر من 300 ورقة علمية تغطي مختلف جوانب علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما يشهد تنظيم 11 ورشة عمل متخصصة خلال أيامه الثلاثة، بمشاركة أكثر من 25 دولة و8 جهات حكومية.
وسيقدم المؤتمر ورش عمل متخصصة تركّز على موضوعات حديثة، مثل "الأساليب المتكاملة لتحديد وإدارة حالات إساءة معاملة الأطفال، والالتزامات الإنسانية مع حالات الوفيات في المواجهات العسكرية، وإدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة والطوارئ، وبلاغات وتقارير الوفاة وجوانبها الطبية القضائية والمسؤوليات والتحديات، وتقدير العمر باستخدام تقنيات الأسنان والأنثروبولوجيا، وتطوير المعايير الطبية الشرعية، ومقدمة في التحنيط وتكوين سوائل التحنيط والتحديات في اختبارات علم السموم الطبية الشرعية.
ويُعَد هذا الحدث الذي تنظمه وزارة الصحة -ممثلة في مركز الخدمات الطبية الصحية المساندة بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الشرعي- منصة علمية رائدة تجمع المختصين من القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يساهم في تبادل الخبرات وتطوير التوصيات العلمية لضمان جودة ودقة الأدلة الجنائية.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 في تعزيز ريادتها العلمية والصحية على مستوى العالم.