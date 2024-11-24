الثلاثاء المقبل برعاية "الجلاجل".. الرياض تحتضن المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية

ويشهد المؤتمر مشاركة شخصيات علمية عالمية، من بينهم الدكتور هنري سي لي، أحد أبرز علماء الطب الشرعي في العالم، الذي سيقدم جلسة رئيسية حول خبراته الواسعة في التحقيقات الجنائية، كما سيشارك البروفيسور أنتي ساجانتلا الذي يستعرض أحدث التطورات في مجال علم الوراثة الشرعي.