مهنئًا الخريجين.. رئيس جامعة حائل: 6 برامج دبلوم جديدة ترسم خريطة العام المقبل

أكد رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد الشريف، خلال كلمته التي ألقاها في حفل تخرُّج الدفعة الثامنة عشرة من طلبة جامعة حائل، أن الجامعة حرصت على تجويد مخرجاتها وعملياتها التعليمية؛ وذلك بحصولها على اعتمادات لبرامجها الأكاديمية بهدف التطوير والتحسين المستمر.
وأضاف: الجامعة حصلت خلال العام الماضي على تسع جوائز، تمثلت في جائزة أمير حائل "بصمة"، وجوائز تميز في التحول الرقمي، سيكون لها عظيم الأثر في تحفيز الجامعة لتقديم المزيد من الجهود المتميزة.
وأشار إلى مساهمة الجامعة في تنمية منطقة حائل والمجتمع المحلي، وذلك من خلال الدراسات والبحوث التي تقدمها منفردة أو بالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى.
وعرج "الشريف" على إطلاق أربع عشرة مبادرة للرعاية الصحية تحت شعار (لأنك تهمنا.. جامعة حائل ترعاك)، مهنئًا الخريجات والخريجين بتخرجهم، وراجيًا أن يكونوا سفراء للجامعة في جميع حقول العلم والعمل خدمة لقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي.
وأكد لهم أن جامعتهم تفخر بهم وبإنجازاتهم المتمثلة بالحصول على الدرجة العلمية، كلٌّ في تخصصه وكليته، كما تفخر بانتمائهم لها حتى بعد التخرج، وسيبقى الشعور بالانتماء للجامعة موجودًا "ويبقى الود ما بقي الوفاء".
وقال: "أنتم أيها الخريجون مَن يرسم المستقبل بأنامل المبدع والمحترف، وأنتم من يصنع الإشراق والأمل. وتذكَّروا أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قال عنكم (أعيش بين شعب جبار وعظيم لا يعرف المستحيل)".
وعن البرامج الأكاديمية في الجامعة أشار "الشريف" إلى استحداث الجامعة ستة برامج في الكلية التطبيقية خلال العام الجامعي القادم، تقدِّم درجة الدبلوم؛ لتواكب متطلبات سوق العمل في منطقة حائل خاصة، والسعودية بشكل عام. مشيرًا إلى أنه تم اختيار تلك البرامج بناء على معايير عدة، منها احتياج المنطقة إلى هذه البرامج التي تسهم في سرعة التحاق شبابنا بالمهن المطلوبة وفقًا للاحتياج العام.