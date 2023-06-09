مهنئًا الخريجين.. رئيس جامعة حائل: 6 برامج دبلوم جديدة ترسم خريطة العام المقبل

وعن البرامج الأكاديمية في الجامعة أشار "الشريف" إلى استحداث الجامعة ستة برامج في الكلية التطبيقية خلال العام الجامعي القادم، تقدِّم درجة الدبلوم؛ لتواكب متطلبات سوق العمل في منطقة حائل خاصة، والسعودية بشكل عام. مشيرًا إلى أنه تم اختيار تلك البرامج بناء على معايير عدة، منها احتياج المنطقة إلى هذه البرامج التي تسهم في سرعة التحاق شبابنا بالمهن المطلوبة وفقًا للاحتياج العام.