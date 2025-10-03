وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية تزور مجموعة “قو للاتصالات” بالرياض

وفي هذه المناسبة، صرّح الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة قو للاتصالات، قائلاً: “تشرفنا باستقبال وزيرة الاتصالات الباكستانية، حيث ناقشنا فرص التعاون في مجالات عدة. ويأتي توسع المجموعة في السوق الباكستاني متسقًا مع استراتيجيتنا للنمو والدخول في أسواق جديدة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة.”