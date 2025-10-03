وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية تزور مجموعة “قو للاتصالات” بالرياض

استقبلت مجموعة قو للاتصالات اليوم الجمعة في مقرها بالرياض، وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية السيدة شزا فاطمة خواجة الباكستاني، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في عدد من المشاريع الاستراتيجية، شملت مجالات البنية التحتية الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات البشرية.
وخلال الزيارة، أعلنت مجموعة “قو للاتصالات” عن خططها لإطلاق GO AI HUB في باكستان، ليكون مركزًا متخصصًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المبتكرة. ويهدف المركز إلى نقل المعرفة وبناء القدرات، وتعزيز تطوير الحلول الرقمية المشتركة بين المملكة وباكستان. ومن المقرر تدشينه رسميًا في أكتوبر الجاري بحضور وزيرة الاتصالات الباكستانية وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
كما تناول اللقاء مناقشة مشاريع مستقبلية، من بينها تطوير البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز بيانات، بالإضافة إلى إطلاق مركز لتطوير المواهب التقنية في باكستان.
ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لنجاح المجموعة مؤخرًا في تدشينGO AI Hub في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، والذي يمثل منصة عالمية للابتكار وتطوير الحلول الرقمية المتقدمة.
وفي هذه المناسبة، صرّح الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لمجموعة قو للاتصالات، قائلاً: “تشرفنا باستقبال وزيرة الاتصالات الباكستانية، حيث ناقشنا فرص التعاون في مجالات عدة. ويأتي توسع المجموعة في السوق الباكستاني متسقًا مع استراتيجيتنا للنمو والدخول في أسواق جديدة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة.”
ومن جانبها، عبّرت وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السيدة شزا فاطمة خواجة عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيدةً بقدرات مجموعة قو للاتصالات ورؤيتها في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، مؤكدةً أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بين باكستان والمملكة في هذه المجالات الحيوية