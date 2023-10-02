"الآثار الغارقة".. هيئة التراث تُعَرّف زوار "كتاب الرياض" بالتراث السعودي المغمور في الماء

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، يرقد تحت المياه حوالى ثلاثة ملايين سفينة ومدينة غارقة؛ فضلًا عن آلاف المواقع العائدة إلى حقبة ما قبل التاريخ ومن الآثار البشرية، وهي كنوز تمثل جميعها تراثًا ثمينًا للبشرية، وبيّنت "اليونسكو"، أن المحيطات والأنهار والبحيرات تُعَد أكبر متحف على سطح الأرض؛ حيث تقف شاهدًا فريدًا على تاريخ الحضارات القديمة وعلى روح أسلافنا وما تمتعوا به من دراية ومعارف في سعيهم الدائم إلى اكتشاف مناطق جديدة وإلى التواصل مع الثقافات الأخرى.