بنك الرياض ضمن قائمة أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية

كذلك كان للبنك دورًا رياديًا في تعزيز الوعي البيئي من خلال دعم وتنظيم فعاليات خضراء متنوعة، من أبرزها مبادرة "بكرة" لزرع أربعة ملايين شجرة وهي مبادرة تمتد لمدة عشر سنوات. بالإضافة إلى مبادرة بيئية مع نادي الهلال والمتمثلة بزرع ١٠٠ شجرة مقابل كل هدف يسجله النادي.