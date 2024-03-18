بنك الرياض ضمن قائمة أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية
في تتويج جديد، حقق بنك الرياض المركز الثالث في أهم العلامات التي تميزت في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى القطاع الخاص وفقًا للتصنيف الصادر من المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بالشراكة مع مجلة فوربس الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التتويج ليؤكد بدوره سعي البنك لتحقيق اسـتراتيجيته لبرنامج بنك الرياض للمسـؤولية الاجتماعية "بكرة" والتي تقوم على أربعة ركائز رئيسية: الاقتصاد، المعرفة، المجتمع، البيئة.
ففي المجال الاقتصادي، تبنّى البنك منظومة من الدورات التدريبية المتخصصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتيح أمامهم فرص الاندماج والتوظيف وفق بيئة عمل تراعي احتياجاتهم بكفاءة ومرونة عالية.
كذلك كان للبنك دورًا رياديًا في تعزيز الوعي البيئي من خلال دعم وتنظيم فعاليات خضراء متنوعة، من أبرزها مبادرة "بكرة" لزرع أربعة ملايين شجرة وهي مبادرة تمتد لمدة عشر سنوات. بالإضافة إلى مبادرة بيئية مع نادي الهلال والمتمثلة بزرع ١٠٠ شجرة مقابل كل هدف يسجله النادي.
ولعل أبرز مبادرات البنك المجتمعية تفاعله مع عدد من الأيام العالمية وفي مقدمتها الأيام المرتبطة بالصحة مثل اليوم العالمي للسكر، واليوم العالمي للسرطان ومبادرات التبرع بالدم وغيرها.
كما أطلق البنك عدد من المبادرات المعرفية للأعمال الريادية والمجتمعية وتحفيز الابتكار والتي يستهدف فيها شريحة الشباب في عدد من المبادرات التي تركز على رفع الوعي المالي والاستثمار وإطلاق المشاريع الريادية.
وتأتي كافة هذه المبادرات ضمن مساعي البنك بأن يكون له دور ريادي في الممارسـات المسـتدامة التـي من شـأنها إضفاء قيمـة للموظفين والعملاء وأصحـاب المصلحة والمجتمع بأسره في المملكة.