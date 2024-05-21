راتب كل شهرَيْن.. حراس مستشفى العارضة يناشدون حمايتهم بنظام حماية الأجور

تتواصل أزمة رواتب موظفي حراس مستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان؛ إذ أكد عدد منهم لـ"سبق" أن المعاناة مستمرة مع كل نهاية شهر، موضحين أنهم يجدون أنفسهم في ضائقة مالية بسبب هذا التأخير والتخبط.. لافتين إلى أنهم ما زالوا على هذا النظام الذي يحصلون فيه كل شهرين على راتب واحد فقط.