راتب كل شهرَيْن.. حراس مستشفى العارضة يناشدون حمايتهم بنظام حماية الأجور

تتواصل أزمة رواتب موظفي حراس مستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان؛ إذ أكد عدد منهم لـ"سبق" أن المعاناة مستمرة مع كل نهاية شهر، موضحين أنهم يجدون أنفسهم في ضائقة مالية بسبب هذا التأخير والتخبط.. لافتين إلى أنهم ما زالوا على هذا النظام الذي يحصلون فيه كل شهرين على راتب واحد فقط.
وبيّنوا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية فقط حصلوا على راتب شهر مارس، ولم يحصلوا على شهر إبريل حتى الآن بالرغم من أن شهر 5 شارف على الانتهاء، وهكذا بشكل مستمر طوال العام في مخالفة لنظام حماية الأجور الذي وُضع لحماية أجور الموظفين، وردع الشركات المتجاوزة.
وأضافوا بأنهم يحصلون في كل مرة على حلول وتدخُّل عند نشر تقرير في" سبق" فقط، مشيرين إلى أن لديهم أُسرًا وارتباطات والتزامات بنكية، وفواتير كهرباء، وأبناء.. وغير ذلك.
ولفتوا إلى أن الأمر أصبح يستوجب تدخُّل الجهة المعنية بالأمر ممثلة في "الموارد البشرية"؛ لوضع حد لهذه المشكلة المتأزمة منذ فترة طويلة دون أي حل بالرغم من الشكاوى والمناشدات.