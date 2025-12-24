باقٍ 5 أشهر على الحج.. تسجيل 90 ألف حاج وتجاوز التعاقدات 77% لموسم 1447هـ

وتؤكد هذه الاستعدادات المبكرة، التي تأتي تحت شعار #باقي_على_الحج، حرص الجهات المعنية على تطوير مستمر وخدمات أرقى، وتجربة حج أكثر يسرًا وأمانًا، في امتداد لجهود التنظيم والتخطيط لموسم حج استثنائي.