باقٍ 5 أشهر على الحج.. تسجيل 90 ألف حاج وتجاوز التعاقدات 77% لموسم 1447هـ

تتسارع وتيرة العمل في مختلف المسارات استعدادًا لموسم حج 1447هـ، مع تبقي خمسة أشهر على انطلاقه، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.
وأظهرت المؤشرات المبكرة تسجيل أكثر من 90 ألف حاج عبر برنامج الحج المباشر حتى الآن، إلى جانب استمرار استقبال طلبات برامج المسؤولية الاجتماعية والمبادرات التطوعية، واستكمال تسجيل بيانات الراغبين في التطوع خلال موسم الحج.
ويمضي العمل في تطوير عقود السكن والإعاشة بما يحقق الامتثال وجودة التنفيذ، مع إطلاق مناهج تنظيمية للشركات تهدف إلى ضبط مهام الحج التشغيلية وتحديد الأدوار والمؤشرات، فيما تجاوزت نسبة التعاقدات 77% على الخدمات في المشاعر المقدسة.
كما جرى الانتهاء من تعميم نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج المحدّث، وبدء تنفيذ برنامج منسوبي مراكز الضيافة لرفع كفاءة العاملين، إضافة إلى تفعيل 503 مراكز ضيافة على منصة "نسك مسار".
وتؤكد هذه الاستعدادات المبكرة، التي تأتي تحت شعار #باقي_على_الحج، حرص الجهات المعنية على تطوير مستمر وخدمات أرقى، وتجربة حج أكثر يسرًا وأمانًا، في امتداد لجهود التنظيم والتخطيط لموسم حج استثنائي.