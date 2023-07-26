العدد قابل للزيادة.. 18 جامعة تعلن العودة للدراسة بنظام الفصلين

وأعلنت أخيرًا الجامعة السعودية الإلكترونية العودة للدراسة بنظام الفصلين الدراسيين، بعد إعلان 17 جامعة العودة لذات النظام؛ وهي جامعات: الملك عبدالعزيز، والأمير سطام، وتبوك، وحفر الباطن، وبيشة، والمجمعة، والجامعة الإسلامية، وجامعات: شقراء، والملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة جدة، وجامعة طيبة، والجوف، ونجران، وجامعة الملك خالد.