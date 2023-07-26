العدد قابل للزيادة.. 18 جامعة تعلن العودة للدراسة بنظام الفصلين

أعلنت 18 جامعة سعودية العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الدراسي 1445، والذي سينطلق بعد عدة أسابيع وفقًا للتقويم الدراسي.
وأعلنت أخيرًا الجامعة السعودية الإلكترونية العودة للدراسة بنظام الفصلين الدراسيين، بعد إعلان 17 جامعة العودة لذات النظام؛ وهي جامعات: الملك عبدالعزيز، والأمير سطام، وتبوك، وحفر الباطن، وبيشة، والمجمعة، والجامعة الإسلامية، وجامعات: شقراء، والملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة جدة، وجامعة طيبة، والجوف، ونجران، وجامعة الملك خالد.
وكانت توقعات للمستشار التربوي عبداللطيف الحمادي أفادت بعودة أغلبية الجامعات السعودية للدراسة بنظام الفصلين.