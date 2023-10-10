إنفوجرافيك.. "ضوابط وتشريعات الرفق بحيوانات التجارب" تبرزها "الغذاء والدواء"

وأشارت، عبر إنفوجرافيك معلوماتى، إلى أنه يجب أن يعتمد اختيار النموذج الحيواني المعد للبحث الطبي بناء على "المخاطر البيئية والأخلاقية الناتجة من الاختبارات على حيوانات التجارب، وقابلية نقل نتائج التجارب إلى البشر، والتكلفة والتوافر، وتوفر معلومات كافية حول المرض في النموذج المستخدم، واستخدام اختبارات مناسبة للنوع الحيواني المستخدم".