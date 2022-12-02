"يزيد الراجحي" يستعد بقوة لمنح السعودية لقب كأس العالم.. للمرة الثانية

يكثّف ممثل المملكة العربية السعودية وحامل لقب كأس العالم السائق العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي؛ استعداداته من أجل المشاركة في الجولة الثامنة والختامية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها التي ستنطلق جولته الأخيرة في دبي في الفترة ما بين 1 - 3 من شهر ديسمبر الجاري بتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA.
وسيتم حسم لقب البطولة على أرض الإمارات المتحدة الشقيقة هذا العام، ويسعى "الراجحي"، إلى إعادة كتابة التاريخ من خلال محاولته لنيل اللقب العالمي الثاني.
تأتي هذه المشاركة الثانية للبطل العالمي في باها دبي بعد أن تُوج بلقبها العام الماضي في ظهوره الأول مع ملاحه الإيرلندي مايكل أور الذي يتماثل للشفاء من حادثة باها بولندا منتصف هذا الموسم.
وبات الراجحي؛ قريباً من أن يصبح أول سائق سعودي يفوز بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها توالياً مع ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسيفيتس؛ الذي يشارك بديلاً عن مايكل المصاب.
ويتألف باها دبي الصحراوي من مرحلتين، تنطلق الأولى من صحراء منطقة الليسيلي وتنتهي في صحراء القدرة بدبي، صباح اليوم؛ الـ 2 من ديسمبر الجاري، الذي يصادف اليوم الوطني الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 309.89 كيلومتر، ستنقسم إلى جزأين SS1A بمسافة 64.35 كلم وSS1B بمسافة 194.40 كلم؛ تتخللهما فترة توقف قصيرة جداً في منطقة الـ Netralazation zone او المنطقة الحيادية، حيث تتجمّع فيها جميع السيارات للانطلاق للمرحلة الانتقائية الثانية من جديد والخاضعة للتوقيت.
وفي صباح اليوم الثاني الموافق 3 من ديسمبر، ستكون صحراء القدرة على موعدٍ مع مجريات المرحلة الأخيرة لباها دبي ولموسم كأس العالم بأكمله، حيث ستبلغ مجموع مسافة المرحلة الثانية 316.56 كيلومتر وستنقسم الى جزأين كذلك SS2A بمسافة 64.60، وSS2B بمسافة 132.66.
وشهد العام الماضي نجاح البطل السعودي الكابتن يزيد الراجحي؛ في انتزاع لقبه العالمي الأول في جولة أوروبية وهي باها بورتاليغري 500 التي تمثلت الجولة الختامية من كأس العالم آنذاك، بعد مواجهة حماسية استمرت ليومين تحت الأمطار الغزيرة.
وفي هذا العام؛ ستتوجه الأنظار الى جولة عربية خليجية؛ ليتم إسدال الستار على كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها فيها، حيث سيتم تحديد الفائز باللقب العالمي على أرض الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي.
ويعد فخر رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي؛ أول سعودي يصل إلى هذا الإنجاز العالمي في عالم الراليات العالمية بعد أن استمر في كسر أرقامه القياسية وفي ظل سعيه لإحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي نهاية هذا الأسبوع.
وأصبح الراجحي؛ على وشك التتويج باللقب العالمي الثاني، حيث يتربع يزيد على صدارة ترتيب كأس العالم ويبتعد بفارق 10 نقاط فقط عن منافسه التشيكي ميروسلاف زابلتال؛ في الترتيب العام لكأس العالم للراليات الباها للسائقين.
وتفوق الراجحي؛ على أقرب ملاحقيه زابلتال؛ في جميع جولات هذا الموسم لكأس العالم عدا عن الجولات التي تعرّض فيها الفريق لظروف قاسية، وكان أصعبها في جولة بولندا عندما تعرّضت سيارة البطل السعودي يزيد الراجحي للاشتعال، وهددت حياته وحياة ملاحه الإيرلندي، الذي مازال يواصل فترة علاجه حتى الآن في بلاده.
ويتسابق أيقونة رياضة المحركات السعودية على متن سيارة تويوتا هايلوكس الجديدة لموسم 2023 التي تم الكشف عنها في الجولة الأخيرة من كأس العالم، وهي السيارة التي سيخوض بها البطل العالمي النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية وبقية منافسات الراليات العالمية في العام المقبل.
وقال يزيد الراجحي الذي يستعد بقوة لجولة حاسمة في مسيرته المهنية في دبي: "أسعى للفوز بلقب باها دبي الختامي نهاية الأسبوع، لم يكن موسماً سهلاً على الإطلاق، واجهنا الانتكاسات في بعض الجولات ولم يسر الحال، كما أردنا، وفزنا في بعض الجولات كما خططنا، هذا هو الحال في رياضة المحركات، فقط كان علينا الاستمرار ومواجهة التحديات والظروف المختلفة لكل رالي.. الإصرار والاستمرارية سر تفوقنا".
وأضاف البطل السعودي: "قدّمنا موسماً رائعاً ونجحنا في تحقيق أهدافنا على الصعيد الشخصي وعلى صعيد أداء السيارة للمنافسة على اللقب للمرة الثانية على التوالي"
وأردف: "أهدتنا حائل نقاطاً ثمينة، حيث فزنا بلقبها وعزّزنا نقاط الترتيب العام لكأس العالم، ندعو الله أن يتمّم لنا تحقيق اللقب العالمي الثاني نهاية هذا الأسبوع".
من جهته، أعرب ديرك فون تسيتسيفتس؛ الذي يشارك بجانب يزيد الراجحي؛ منذ إصابة مايكل أور؛ عن حماسه للجولة الأخيرة التي ستكشف عن هوية الفائز بلقب الكأس.
وقال: "باها دبي ليست جديدة بالنسبة لي، لكنها المرة الأولى التي سأشارك فيها بجانب يزيد الراجحي؛ وعلى متن سيارة تويوتا هايلوكس الجديدة كلياً.
وأضاف: "بالطبع، أتطلع لمنافسة قوية على رمال الكثبان الذهبية، فدبي ليست مثل الباهات التي تتبنى المهارة في الملاحة بشكل كبير وإنما تتطلب منك القوة الجسدية لنوعية التضاريس التي سنتسابق عليها؛ لأنها تتألف من الرمال الناعمة والكثبان الشديدة الانحدار وهي من الباهات الصعبة على الإنسان والآلة".
وأردف تسيتسيفتس: "رافقت يزيد في جولات عدة حول العالم في مواسم سابقة، لكن تعد هذه الجولة الأهم بالنسبة لي، فهي جولة مصيرية والفوز بلقبها يبدو واعداً، وأنا على أتم الاستعداد لها لكي نحقق اللقب الثاني العالمي في دبي مع يزيد".