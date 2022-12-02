"يزيد الراجحي" يستعد بقوة لمنح السعودية لقب كأس العالم.. للمرة الثانية

ويتألف باها دبي الصحراوي من مرحلتين، تنطلق الأولى من صحراء منطقة الليسيلي وتنتهي في صحراء القدرة بدبي، صباح اليوم؛ الـ 2 من ديسمبر الجاري، الذي يصادف اليوم الوطني الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 309.89 كيلومتر، ستنقسم إلى جزأين SS1A بمسافة 64.35 كلم وSS1B بمسافة 194.40 كلم؛ تتخللهما فترة توقف قصيرة جداً في منطقة الـ Netralazation zone او المنطقة الحيادية، حيث تتجمّع فيها جميع السيارات للانطلاق للمرحلة الانتقائية الثانية من جديد والخاضعة للتوقيت.