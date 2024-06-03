10 مشروعات مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن بملتقى الناشئة في "متحد" بجدة

وركز أولى المشروعات "عربة" على توفير نظام لإدارة العربات وسائقيها بنظام يسمح بإدارة العمليات وأتمتة قطاع التنقل بالعربات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في أي وقت وعلى مدار اليوم، فيما جاء مشروع "أجودية" بهدف صناعة تجارب ثقافية لزائر بيت الله الحرام وتعزيز نقاط الجذب السياحية في منطقة مكة المكرمة بفريق تقني متخصص في صناعة المشروعات النوعية لتيسير وإثراء التجربة روحيًا وثقافيًا، وقام مشروع "ملة مكة" بتقديم خبز الملة بطريقة عصرية مستوحاة من الثقافة المحلية مع الحفاظ على جودة الهوية بإظهاره كطبق شهي تعده أيدٍ سعودية وبطريقة صحية، واهتم مشروع "كروز باص" بتوفير خدمات التنقل والسكن معًا مستهدفًا الحجاج والمعتمرين والسياح الراغبين بخوض تجربة جديدة ومختلفة بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تحتاج إلى مواقع وتجهيزات مؤقتة خلال المواسم.