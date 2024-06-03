10 مشروعات مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن بملتقى الناشئة في "متحد" بجدة

نظم المجلس التنسيقي "متحد" بالتعاون مع مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بوزارة الحج والعمرة، ملتقى الشركات الناشئة تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل قطاع الحج".
وهدف الملتقى إلى جمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الحج، وتعزيز الابتكار والتعاون بين الشركات الناشئة وشركات قطاع حجاج الداخل لتحقيق أهداف الاستدامة وتحسين تجربة الحجاج من خلال الحلول التقنية والخدمات المبتكرة.
وعرض الملتقى 10 مشروعات نوعية من شركات سعودية ناشئة تهدف إلى تطوير الخدمات والمنتجات في قطاع الحج والعمرة، وتنوعت بين تسهيل أداء النسك، وتحسين تجربة زيارة ضيوف الرحمن للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة.
وشدد رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني على أهمية هذه المشروعات في تعزيز الجهود التي تقوم بها سائر الجهات الحكومية والخاصة لتقديم ما يسهل رحلة الحاج والمعتمر، داعيًا إلى دعم وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين لتقديم المزيد من الأفكار الإبداعية التي تُسهم في خدمة ضيوف الرحمن.
وركز أولى المشروعات "عربة" على توفير نظام لإدارة العربات وسائقيها بنظام يسمح بإدارة العمليات وأتمتة قطاع التنقل بالعربات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في أي وقت وعلى مدار اليوم، فيما جاء مشروع "أجودية" بهدف صناعة تجارب ثقافية لزائر بيت الله الحرام وتعزيز نقاط الجذب السياحية في منطقة مكة المكرمة بفريق تقني متخصص في صناعة المشروعات النوعية لتيسير وإثراء التجربة روحيًا وثقافيًا، وقام مشروع "ملة مكة" بتقديم خبز الملة بطريقة عصرية مستوحاة من الثقافة المحلية مع الحفاظ على جودة الهوية بإظهاره كطبق شهي تعده أيدٍ سعودية وبطريقة صحية، واهتم مشروع "كروز باص" بتوفير خدمات التنقل والسكن معًا مستهدفًا الحجاج والمعتمرين والسياح الراغبين بخوض تجربة جديدة ومختلفة بالإضافة إلى الجهات الحكومية التي تحتاج إلى مواقع وتجهيزات مؤقتة خلال المواسم.
وجاء خامس المشروعات التي عُرضت في ملتقى الشركات الناشئة باسم "مقر" ويعمل على ابتكار وحصر وتسويق واستغلال المساحات التجارية الصغيرة التي لا تتعدى 10 أمتار مربعة مع توفير خدمات متكاملة وشاملة فيما يخص تأجير وإدارة هذه المساحات، وقُدم سادس المشروعات باسم "وفود الدولة" لإنشاء منصة إلكترونية وتطبيق ذكي يقدم الخدمات التنفيذية الخاصة والسفر والضيافة، لذوي الإعاقة وكبار السن في مواسم الحج والعمرة، فيما جاء مشروع "مناهل الخير" لتقديم تجارب سياحية متنوعة لضيوف الرحمن في أنحاء المملكة بإشراف نخبة من المرشدين والمترجمين.
وعمل المشروع الثامن باسم "سقاية" على تجهيز نظام لإدارة وتوثيق توزيع ماء زمزم للحجاج من فئة C2B، وفئة حجاج التوزيع الخيري في المنطقة المركزية، ولم يغفل الملتقى العناية بالتائهين حيث عرض "تطبيق مرشد" مهامه في إرشاد التائهين، وكبار السن، وذوي الإعاقة بطريقة مبتكرة وآمنة، وضم المرشدين التابعين للشركة مع المنصة وتسجيل الحجاج والمعتمرين عبر حساب الشركة وكذلك إطلاع ضيف الرحمن على مقرات سكنه، ومواعيد رحلاته، ومنح الملتقى فرصة لتعلم اللغة العربية عبر عاشر المشروعات منصة "هود العربي" الإلكترونية الإثرائية حيث تقدم حلاً مبتكرًا لتعلم اللغة العربية للأغراض الخاصة بالحج والعمرة.